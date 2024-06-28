Aynı okuldan 3 şampiyon çıktı

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu yıl da bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu.

90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu. Ecrin Kaptan, "Çok mutluyum. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. İleride doktor olmak istiyorum" dedi.