VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hem tok kalıp hem de kilo vermek isteyenler buraya!
C-130'dan Hac seferi
Trafiğe helikopterli çözüm
Margot Robbie benzetmesi
'Evlilik ve aile çok kıymetli'
Bodrum buluşması
28 Haziran 2024 Cuma 20:44:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 20:44:00

Aynı okuldan 3 şampiyon çıktı

ABONE OL

Liselere Geçiş Sınavı'na katılan 1 milyon 38 bin 544 öğrenciden 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu yıl da bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu.

90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu. Ecrin Kaptan, "Çok mutluyum. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. İleride doktor olmak istiyorum" dedi.

Etiketler : liselere geçiş sınavı 500 tam puan 1 milyon 38 bin 544 öğrenci
Londra'da şampiyonluk pozu

Londra'da şampiyonluk pozu
"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap

"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap
'Trabzon evim gibi'

'Trabzon evim gibi'
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"
Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu
"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
Harbiye'de Serenay ile düet

Harbiye'de Serenay ile düet
Karaca'dan sonra Güney rolü

Karaca'dan sonra Güney rolü

Hayrete düşürdüler!

Hayrete düşürdüler!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX