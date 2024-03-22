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22 Mart 2024 Cuma 00:29:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 00:29:00

AYM'de büyük değişim! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.

Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi Kadir Özkay Başkanlık seçimi
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