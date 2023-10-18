VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran: BM'nin uyguladığı balistik füze ambargosu bugün sona eriyor
İsrailli yetkililer, Gazze saldırıları başladığından bu yana hata yaptıklarını itiraf etti
AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu
Alanya'da denizde hortum oluştu
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Al, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteren delilleri değerl...
18 Ekim 2023 Çarşamba 12:56:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 12:56:00

AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Anayasa Mahkemesi (AYM), uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını öngören kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesinde yer alan "Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz" hükmünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.

İptal istemini görüşen Yüksek Mahkeme, anılan hükmü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin iptal kararının gerekçesinde, anılan kanunda belirli suçlar için şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenlerin uzlaştırılmasının öngörüldüğü, uzlaşma sonucunda şüphelinin zararı karşılaması halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verileceği belirtildi.

Uzlaşmanın amacının yargının iş yükünü hafifletmek olduğu kaydedilen kararda, hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından birinin ise mahkemeye erişim hakkı olduğu bildirildi.

Anılan kanun uyarınca, uzlaşma halinde maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat davasının da açılamayacağı belirtilen kararda, suç fiili nedeniyle uğranılan zararın uzlaşma süreci içinde bilinmesinin her durumda mümkün olmayacağı kaydedildi.

Özellikle maluliyet oranı gibi teknik bazı verilere ihtiyaç duyulan hallerde zararın sağlıklı şekilde belirlenebilmesinin güçleşeceği, bunun ölçülülük ilkesine aykırı bir durum olduğu aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda uzlaşma görüşmeleri esnasında sağlıklı şekilde belirlenmesi güç veya öngörülmesi mümkün olmayan zararlara ilişkin açılacak davalar yönünden herhangi bir ayrım yapılmaksızın uzlaşmanın sağlanması durumunda tazminat davası açılamayacağını düzenleyen kuralla ilgililere katlanamayacakları bir külfet yüklenmiştir. Başka bir deyişle kuralda yargının iş yükünün azaltılması amacıyla mahkemeye erişim hakkına getirilen sınırlama arasında makul bir denge kurulamamıştır. Bu itibarla kuralın orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

Etiketler : AYM kararı Anayasa Mahkemesi tazminat davası
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Şerbetli set

Şerbetli set
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX