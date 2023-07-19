AYM, o kararı iptal etti

AYM, o kararı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, kolluk personelinin görev dışında amir ya da üstlerin eylem ve işlerini olumsuz yönde eleştirmesi ve yazı yazması halinde 6 ay süreli kademe ilerlemesine durdurma cezası verilmesini öngören hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, yargılamasına baktığı bir davada 2018 tarihli 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasının "b" bendinin 5 numaralı alt bendinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, anılan hükmün, kolluk personelinin görev dışında amir ya da üstlerinin eylem ve işlerini olumsuz yönde eleştirmesi ve yazı yazması halinde 6 ay süreli kademe ilerlemesine durdurma cezası verilmesini öngördüğü, bunun Anayasa'nın 13'üncü ve 26'ncı maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, iptal kararı verdi.

- KARARIN GEREKÇESİNDEN



Anayasa Mahkemesinin iptal kararında, iptali istenen hükmün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kapsadığı, belirtilen eylemlerin yapılması halinde personele disiplin cezası verilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Kolluk personelinin görevinin toplumun asayiş ve güvenliğini sağlamak olduğuna işaret edilen kararda, yürütülen hizmetin niteliği ve hassasiyeti gereği bu personelin diğer devlet memurlarına göre daha katı bir hiyerarşi düzeninde görev yaptıkları belirtildi.

Disiplinle ilgili getirilen düzenlemelerde kolluk personeli üzerinde otoritenin zayıflamasının ve kurum düzeninin bozulmasının engellenmeye çalışıldığı kaydedilen kararda, amir ve üstlerin eleştirilmesinin cezalandırılmasının ise demokratik toplumda zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, "Kuralın, kurumun hiyerarşik düzenine veya işleyişine zarar veren bir unsur taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her türlü eleştirinin cezalandırılabilmesine imkan tanıdığı anlaşıldığından kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.