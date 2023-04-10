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10 Nisan 2023 Pazartesi 13:43:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 13:43:00

AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar verirse, dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için raportöre verilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı.

Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesinde, yarın saat 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü, sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkemeye dilekçe sundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, partinin bu dilekçesini yarın ele alması bekleniyor.

Genel Kurul, partinin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar verirse, dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyetinin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

Raportörünün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Etiketler : anayasa mahkemesi hdp kapatma davası sözlü savunma

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