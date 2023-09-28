AYM, ek MTV başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı.

Yüksek mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.

TAHSİLATIN YÜZDE 87'Sİ GERÇEKLEŞTİ

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIMDA

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.