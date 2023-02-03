VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'nin arz güvenliği için en uygun güzergah: Türkiye
"'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz"
İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarının bu yıl 40 milyar lirayı bulması bekleniyor
Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeniden savaşın eşiğinde
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İspanya'da ilaç tedarik sorunu son bir yılda yüzde 150 arttı
Konsoloslukların kapatılması... "Bu açıklamalar ve kapatmalar maksatlı"
"Yapay zeka alanında 50 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"
AYM, atamanın geç yapılması nedeniyle uğranılan zararların karşılanmamasını ihlal saydı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz
Ukrayna: Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma!
Borsa güne yatay başladı
Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu atandı
TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklandı
7 Kocalı Hürmüz'den fazlayım
Keyfi yerinde
Kitabını senaryo haline getirecek
33'üncü yaşına baba olarak girdi
Prestijli gala
Uluslararası başarı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası!
03 Şubat 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 12:15:00

AYM, atamanın geç yapılması nedeniyle uğranılan zararların karşılanmamasını ihlal saydı

Kaynak: AA

ABONE OL

Anayasa Mahkemesi, iş müfettişi yardımcısı olarak işe başlayan kişilerin müfettişlik sınavını kazanmasına rağmen atamasının geciktirilmesi nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek açtıkları davaların reddini, mülkiyet hakkının ihlali saydı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alana karara göre, 2011 ile 2013 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan birden fazla kişi, 2014 ile 2016 yıllarındaki iş müfettişliği yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı oldu ancak atamaları yapılmadı.

Boş bulunan iş müfettişliği kadrolarına atamalarının yapılması istemiyle 2017 ile 2018'de ilgili kuruma başvuran kişilere, "atama sürecinin devam ettiği" belirtilerek talepleri reddedildi. Bunun üzerine idare mahkemelerinde "atamanın geç yapılmasından kaynaklı yoksun kaldıkları parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesi" adına davalar açıldı.

İdare mahkemesi, atama işlemlerinin geciktirilmesinin hukuk güvenliği ilkesine aykırı olduğunu belirterek davaların kabulüne, davacıların maddi kayıplarının da ödenmesine karar verdi.

İstinaf istemi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, parasal hakların atamanın yapıldığı tarihten itibaren yapılabileceğini ve atama işlemleri ile kadro çalışmalarının zaman alabileceğini belirterek yerel mahkeme kararında değişikliğe gitti.

Kesin olan bu kararların ardından maddi kayıplarını karşılayamayan kişiler, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 35'inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararlarının da ilgili mahkemelere gönderilmesi kararlaştırıldı.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesinin kararında, atanmalarının geciktirilmesinin hukuka aykırı olduğunun idare mahkemesi ve istinaf kararlarında da yer aldığı belirtilerek, bunun başvurucuların mülkiyet hakkına yapılan "kanuni dayanaktan yoksun müdahale" olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Başvurucuların daha sonra atamalarının gerçekleştirildiği, bu durumun mağduriyeti hafiflettiği ancak tam olarak gidermediği vurgulanan kararda, "Mağduriyetin gerçek manada ortadan kalkabilmesi için başvurucuların mülkiyet hakkının ihlali sebebiyle oluşan zararlarının da karşılanması gerekir." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, Anayasa'nın 5'inci maddesinin devlete hak ve özgürlüklerin ihlalinin önlenmesi için caydırıcı tedbirler alma ödevi yüklediği belirtilerek, bölge idare mahkemesinin kararının, başvurucuların kayıplarının telafi edilmesini önlediği bildirildi.

Etiketler : anayasa mahkemesi atama zarar
Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Erbil'e organlarımı vermek isterdim
Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi

Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Adım Farah'tan ilk kare

Adım Farah'tan ilk kare
Tekrar adım atmanın gözyaşları

Tekrar adım atmanın gözyaşları
Kiloya takıntılı

Kiloya takıntılı
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
Apandisit ameliyatı oldu

Apandisit ameliyatı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX