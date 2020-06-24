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24 Haziran 2020 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 07:49:00

Aylar sonra cemaatle ilk kez sabah namazı kılındı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, yurt genelinde aylar sonra ilk kez cemaatle sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından tüm yurtta camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Türkiye'nin tamamında sabah namazları aylar sonra ilk kez cemaatle kılındı.

Vatandaşlar İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı.

Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

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