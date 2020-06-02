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02 Haziran 2020 Salı 08:15:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 08:15:00

Aylar sonra bir ilk! Gözler kritik toplantıda

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanacak olan MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, koronavirüsün dünyaya ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. İşte kritik toplantının detayları.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür çalışmalarını İstanbul'daki Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mesaisine başladı. Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Külliye'deki toplantı sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak yüz yüze yapılacak. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanacak olan MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, koronavirüsün dünyaya ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla 20 Mayıs'ta bir güvenlik toplantısına başkanlık etmişti.

Erdoğan, yarın ise AK Parti'nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, dokuz kez video konferans yöntemiyle başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, bu kez yüz yüze gerçekleştirecek. Perşembe günü toplanacak kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik yasakların yanı sıra 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, illerdeki ve sektörlerdeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı. Bu arada, Külliye'de koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Çalışanlar mesai boyunca maske takıyor.

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