Aykosan Sanayi Sitesi'nde yangın
Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman çevreye yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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- Aykosan Sanayi Sitesi'nde yangın