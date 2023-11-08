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08 Kasım 2023 Çarşamba 09:26:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 09:26:00

Aykosan Sanayi Sitesi'nde yangın

Kaynak: AA

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İstanbul Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman çevreye yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : istanbul sanayi yangın
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