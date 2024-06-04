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04 Haziran 2024 Salı 07:52:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 07:52:00

Ayırmak yerine ‘Daha çok vur' dediler! Akran zorbalığını oyun yaptılar

Kaynak: Fatih Coşgun

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İstanbul ve Kocaeli'de arkadaşlarının kavgalarını kayda alan çocuklar, birbirlerine daha çok vurmalarını söyleyerek kavgayı harlamaya çalıştı.

İstanbul Başakşehir'de iki çocuk birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga eden çocukların arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Çocuklar, yumruklarla birbirlerine saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi.

MÜDAHALEYE İZİN VERMEDİ

Akran zorbalığının yaşandığı olayda birbirlerine saldıran çocukları, arkadaşları ayırmak yerine eğlenerek izledi. Görüntülerde arkadaşının bayılacağını söyleyerek müdahale etmek isteyen çocuğa, diğer arkadaşlarının müsaade etmediği görülüyor.

Kocaeli'de de ortaokul öğrencisi 2 kız okulda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle okul çıkışında buluşan kızlar kavgaya tutuştu. Kavga anları bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Diğer öğrenciler ise kızların başında toplanarak, kavgayı izledi. Yoldan geçen vatandaşlar kızları ayırdı.

Etiketler : İstanbul kavga çocuklar Kocaeli arkadaşlar kavgayı harlamak
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