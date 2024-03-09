Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 8 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik olarak alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, gizli tanık beyanları ile tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında 5 Mart'ta 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı. 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan örgüt lideri ve yöneticisi 4 kişi hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması' suçundan da tutuklama kararı verildiği belirtildi.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı böylelikle 39'a yükselmiş oldu.