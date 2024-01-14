Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda terör propagandası yapan toplam 6 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Didim, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde terör örgütü MLKP-TKP/ML-DHKP-C propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs, Efeler ve Germencik ilçesinde ise silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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