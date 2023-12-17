VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca depremzedelere seslendi: "Helallik isterim"
Tunus Cumhurbaşkanı, 951 mahkum için af yetkisini kullandı
Başkan Erdoğan'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne tebrik
Vali Polat, tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelemelerde bulundu
Palet deposunda korkutan yangın
Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı
17 Aralık 2023 Pazar 21:11:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:11:00

Aydın'da feci kaza: 7 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobile, N.Y. idaresindeki 09 S 6161 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : Söke kazası otomobil kaza yaralılar
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX