Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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