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22 Ağustos 2023 Salı 13:54:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 13:54:00

Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : aydın efeler eğitim uçağı
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