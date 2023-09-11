Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı yakalandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Aramalarda 10 kilo 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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