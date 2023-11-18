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18 Kasım 2023 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 18:05:00

Aydın'da cadde ve sokaklar göle döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: AA

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Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Didim ilçe merkezi ile Kuşadası ilçesindeki Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Aydın'ın Efeler, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı.

Kentte öğle saatlerinde fırtınayla başlayan sağanak sonucu Söke'de Konak Mahallesi, Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Kuşadası-Söke kara yolunda bir araç suda mahsur kaldı.

Didim ilçe merkezi ile Kuşadası ilçesindeki Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Fırtına nedeniyle de Didim, Efeler ve Söke'de bazı ağaçlar devrildi.

Etiketler : Aydın sağanak su birikintileri SEL
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