Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41'i yakalandı

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir diğer operasyonda ise Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.