Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41'i yakalandı
Kaynak: İHA
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, 41'i yakalandı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bir diğer operasyonda ise Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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