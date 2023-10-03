Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.

