Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
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