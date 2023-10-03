VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde 13 bin 440 güvenlik personeliyle 466 terörle mücadele operasyonu yürütülüyor
RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!
Bilim insanlarına göre 'uzaylıları bulmak' artık sadece an meselesi
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı!
03 Ekim 2023 Salı 07:29:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 07:29:00

Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

ABONE OL

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.

Etiketler : Aydın Çine ilçesi Alabanda Antik Kenti
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX