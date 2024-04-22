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Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
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22 Nisan 2024 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 23:12:00

Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde iki farklı operasyonda 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlar içerisindeki 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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