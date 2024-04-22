Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde iki farklı operasyonda 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlar içerisindeki 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
- Başkan Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti
- Türkiye-ABD arasında terörle mücadele toplantısı
- CHP'li İBB'de 'hizmet' hızlı başladı: Üsküdar'da metro seferleri durdu
- Bakan Bayraktar'dan Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğine ilişkin paylaşım