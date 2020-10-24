Aydın Nazilli'deki operasyonda 28 aranan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 28 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler erken saatlerde başlayan aranan şahıslar operasyonunda 28 kişiyi yakaladı. Toplam 12 ekibin katıldığı çalışmada Aralarında Hırsızlık suçundan 15 yıl, Çeşitli Hırsızlık suçlarından 14 yıl, yine hırsızlık suçundan 11 yıl, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan 7 yıl gibi yüksek miktarda kesinleşmiş hapis cezasından aranan şahıslarında bulunduğu 28 kişi yakalandı. Şüphelilerin tamamı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.