VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pendik'te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması
Aydın açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobile bindirilerek kaçırıldı haberine yalanlama: Nişanlısı sürpriz yapmış
Almanya Başbakanı Scholz'dan G20 sonuç bildirisi yorumu: Memnunuz
Afganistan ile Pakistan sınırında çatışma: 7 militan öldürüldü
10 Eylül 2023 Pazar 21:45:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 21:45:00

Aydın açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın açıklarında, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 72 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.10 sıralarında insansız hava aracıyla, Aydın açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Durdurulan bottaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün sabah saatlerinde de lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenin Didim açıklarında bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler : aydın düzensiz göçmen sahil güvenlik
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Barbie stili

Barbie stili
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX