Ayçin Kantoğlu: "Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik"

Usta Çevirmen Ayçin Kantoğlu, İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) tarafından düzenlenen "İnsanlık Vicdanı Yol Ayrımında: Gazze" başlıklı panelde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı birlik olunması gerektiğini anlattı.

"HAYSİYETİN YERYÜZÜNDE İNECEĞİ BİR YER KALMADI"



İsrail zulmü karşısında Filistin halkının direnişine dikkat çeken çevirmen Kantoğlu, "Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik. Bu savaş, insan haysiyetinin yeryüzünü aştığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin yeryüzünde ineceği bir yer kalmadı" ifadelerini kullandı. Ayrıca çevirmen Kantoğlu, Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalanları eleştirerek kendi kariyerinin ve kütüphanesinin de bir anlamı kalmadığını söyledi.

"HEPİMİZ İŞGAL EDİLDİK"

Çevirmen Kantoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Bereket hala acıyı hissedebilecek yüreklerimiz var. Buna sahip olmayanlar da var. Üstelik kendi aramızda da var. Bugün dünyanın her bir yerinde bu çocuklar için insanlar ayağa kalkıyorlar. Tabi alıştığımız usulde İsrail-Filistin savaşı adını koyuyoruz ama bana sorarsanız bu insan haysiyetinin yeryüzüne açtığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin ineceği bir yer kalmadı yeryüzünde. Hava da. Mutlak surette bir yere inecek. Biz orada olacak mıyız olmayacak mıyız? Aslında biraz meselemiz böyle. Çünkü görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik".

"KÜTÜPHANEMİN BİLE ANLAMI KALMADI, YAKSAM YERİDİR"

Çevirmen Kantoğlu, "Bununla nasıl başa çıkacağız. Anam babam usulü başa çıkacağız. Evdeki kör makası çıkaracağız, cebimize kursağımıza kadar girmiş olan bu kanlı eli, az çok demeden gözümüz gücümüz neye yetiyorsa kesmeye başlayarak. Bu vatanın bir evladı olarak aslında burada bu konuşmayı yapıyorum. Kariyerimin bir anlamı kalmadı. Kütüphanemin bile bir anlamı kalmadı. Dönüp yaksam yeridir" ifadelerini kullandı.