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Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük indirimi
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26 Ocak 2024 Cuma 00:22:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 00:22:00

Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük indirimi

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Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

Etiketler : gümrük vergisi. cumhurbaskanı kararı
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