26 Ocak 2024 Cuma 00:22:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 00:22:00
Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük indirimi
Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.
- Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük indirimi
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