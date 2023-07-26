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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:24:00

Aybüke'nin hayatı film oluyor

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PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 6 yıl önce Batman'da 22 yaşında şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı TRT tarafından beyaz perdeye aktarılacak.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 6 yıl önce Batman'da 22 yaşında şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı TRT tarafından beyaz perdeye aktarılacak. Film 24 Kasım'da vizyona girecek.

24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

TRT, Batman Kozluk'ta 2017'de şehit edilen Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve azmini film haline getiriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri öncesinde şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile bir araya geldi. Sobacı, filmin yıl sonunda tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

'BİZİM İÇİN BİR ONUR'

"Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın kıymetli babası Sadık Bey'le bir araya gelerek şehidimizin hayatını konu alan TRT ortak yapımı sinema filmimizin ilk adımını attık. İnşallah yıl sonunda tamamlanmış olacak. Yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük. Aslında Aybüke öğretmenimiz, arkasından gelecek birçok gence rol model oluşturacak bir karakterdeydi. Bu proje bizim için bir onur."

Etiketler : Aybüke PKK Batman
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