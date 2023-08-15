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15 Ağustos 2023 Salı 07:22:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 07:22:00

Ayasofya'nın yeni sırları

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Ayasofya Camii'nin restorasyonu sırasında sıvalı kısım kaldırılınca, Orta Çağ'a ait 3 tane kemer, sütunlar ve pencereler bulundu. Bilim kurulu "Bu mabedde hala araştırılacak ve öğrenilecek şeyler var" diyor.

Ayasofya Camii'nin restorasyonu sırasında sıvalı kısım kaldırılınca, Orta Çağ'a ait 3 tane kemer, sütunlar ve pencereler bulundu. Bilim kurulu "Bu mabedde hala araştırılacak ve öğrenilecek şeyler var" diyor.

UZMAN BİR EKİP İNCELİYOR

İstanbul'un simge yapısı, dünyanın en bilinen mabetlerinden Ayasofya Camii'nde kapsamlı bir restorasyon yapılıyor. Çalışma, bilim kurulundaki uzman ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü tarihe meydan okuyan mabette hala sürprizlerle karşılaşılabiliyor. Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmalar sırasında yeni bilgilere ulaşıldığını şu ifadelerle paylaştı:

İBADET VE ZİYARETE AÇIK

"Sıvalı kısım kaldırılınca, yıkılmış olan tonozun izini gördük. Daha önce bunu bilmiyorduk. 3 tane kemer var, altında sütunlar var. Başka pencereler açılmış. O pencereler 19. Yüzyılda açılmış. Diğer sütun kemerleri Orta Çağ'a ait. Yani bütün bu tarihçeyi de sıvayı söktüğünüz zaman görüyorsunuz. Dolayısıyla hala araştırılacak ve öğrenilecek şeyler var." Ayasofya Camii, restorasyon sürerken ibadete ve ziyarete açık.

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Buradaki duvar onarımlarında Horasan harcı kullanıyoruz. Çünkü tuğlaların arasında Romalıların Roma yapılarında kullandığı bir karışım var. Tuğla kırığı, kireç ve pusalan karışımı çok dayanıklı bir harç. O harcı bugün tekrar oluşturarak yapılan onarımlarda kullanmaya gayret ediyoruz" dedi.

Etiketler : Orta Çağ Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Ayasofya Camii
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