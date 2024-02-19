VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ruslar tünelden gelip Avdiivka'yı ele geçirdi
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!
Ukrayna'ya AB ihaneti
Hamas ateş püskürdü! İsrail'den Ramazan soykırımı planı
Papua Yeni Gine'de şiddetli çatışmalar: 53 ölü
NASA 'Mars'ta yaşayacak kişiler arıyor
19 Şubat 2024 Pazartesi 06:46:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 06:46:00

Ayasofya'nın yeni Gli'si

ABONE OL

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi 'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ayasofya Camii'nin yeni Gli'si, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

2004 yılında Ayasofya'da doğan Gli adlı kedi, zamanında müze olan Ayasofya'yı ziyaret eden turistler tarafından çok sevilmiş, oranın sembollerinden biri haline gelmişti. 2020 yılında Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması gündeme geldikten sonra tekrar sosyal medya üzerinden paylaşılarak fenomen haline gelen Gli aynı sene yaşlılığa bağlı olarak ölmüştü. Şimdi Ayasofya-i Kebir Camii de ikinci Gli dönemi başladı.

SEVMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

Etiketler : ayasofya kedi gli
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Kar tatilinde

Kar tatilinde
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX