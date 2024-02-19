Ayasofya'nın yeni Gli'si

2004 yılında Ayasofya'da doğan Gli adlı kedi, zamanında müze olan Ayasofya'yı ziyaret eden turistler tarafından çok sevilmiş, oranın sembollerinden biri haline gelmişti. 2020 yılında Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması gündeme geldikten sonra tekrar sosyal medya üzerinden paylaşılarak fenomen haline gelen Gli aynı sene yaşlılığa bağlı olarak ölmüştü. Şimdi Ayasofya-i Kebir Camii de ikinci Gli dönemi başladı.

SEVMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.