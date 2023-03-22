Ayasofya'da ramazan temizliği

İstanbul'da Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, "Temizlik çalışmalarımız ramazan boyunca devam edecek. Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı'nı ve şadırvanları da temizliyoruz" ifadelerini kullandı.