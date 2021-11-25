Ayasofya'da esrarengiz olay: Polis inceleme başlattı

Ayasofya Camii'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, taşı yerine oturtmak için kaldırdığında, altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.

YASOFYA'DA SIRA DIŞI BİR OLAY: CEMAAT ŞOKE OLDU

İstanbul'un başyapıtları arasında yer alan ve Danıştay kararıyla geçen yıl 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bölümde yer alan bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat gördükleri karşısında şaşkına döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Geçtiğimiz aylarda yaşanan anlarda, taşı yerine oturtmak isteyen cemaatten biri, taşın arkasında poşete sarılı halde parşömen olduğunu gördü. Şüpheli bulunan malzemelerle ilgili durum hemen Ayasofya Camisi'ndeki turizm polislerine bildirildi. Polis inceleme başlattı.

GİZEMLİ PARŞÖMENLER TAŞIN ARASINA GİZLENMİŞ

Poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü. Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.

5 parça halinde rulo haline getirilen İbranice yazılı kâğıtlar ve ilginç resimlerin bulunduğu fotoğraflar polis tarafından muhafaza altına alınırken durum savcılığa aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazılarda ne yazıldığının tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı. Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazıların gizlendiği noktadaki taşlarda tahribat böyle görüntülendi.