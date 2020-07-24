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24 Temmuz 2020 Cuma 16:42:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 16:59:00

Ayasofya'da dikkat çeken'Yeşil Sancak' detayı! Minbere asıldı...

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Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde camide bir görüntü dikkatleri çekti. Ayasofya Camisi'ndeki minbere 'yeşil sancaklar' asıldığı görüldü. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak önem taşırdı. Ayasofya Camii'ne asılan yeşil sancak fethin sembolü olarak kabul görmektedir.

Ayasofya Camisi'nde beklenen an geldi. On binlerce kişinin katılımı ile 1934'te ibadete kapatılan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı eda edildi. Tüm dünya tarihi gelişmeyi yakından takip ederken, Yunanistan yas ilan etti. Kiliselerde 1453'teki ayini düzenleme ve bayrakları yarıya indirme kararı alındı. Ayasofya Camii'ndeki tarihi görüntülerde ise, 'Yeşil Sancak' dikkatlerden kaçmadı.

Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol kısımlarının asılan yeşil sancak Osmanlı Devleti’nde hilafet sancağı olarakta bilinmektedir. Geçtiğimiz günlerde Danıştay’ın verdiği kararı ile Ayasofya müze statüsünden kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii minberine yeşil sancak asıldı. Ayasofya Camii’ne asılan yeşil sancak fethin sembolü olarak kabul görmektedir.

AYASOFYA'DA YEŞİL SANCAKLAR ASILDI

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı.

YEŞİL SANCAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlıda çok önemlidir.

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