Ayasofya için tarihi hafta!
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapacak.
Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016 yılında Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü. Dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapılmasını kararlaştıran 10. Daire, duruşmada davayı görüşecek, davacı derneğin iddialarını dinleyecek.
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