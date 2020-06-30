  • BIST
    115843
  • Dolar
    6,8528
  • Euro
    7,6991
  • Altın
    390,1140
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Ayasofya için tarihi hafta!
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı
Terör örgütüne verdirilen ağır darbeler sonrası araya mesafe koyan AB ülkeleri, koronayla yeniden 'D ...
Kahraman askerimize Libya'ya özel peç: Efsane geri döndü
Avrupa devinde ikinci korona patlaması! Kent karantinaya alındı
Ağır darbe alan Macron'dan haddi aşan Türkiye açıklaması
13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
ABD'den flaş karar... Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak
İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren üvey baba su kuyusunda yakalandı
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a sağlık yardımı
Sudan eski Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı
Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de tepki çeken bir gelişme daha
Şanlıurfa'da 79 eve karantina uygulaması başlatıldı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Mercedes, ırkçılığa karşı F1'de siyah araç kullanacak
Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Turizmde güvenilir adres: Türkiye
İzzet Yıldızhan böyle tepki gösterdi: Yazıklar olsun size
Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Kudüs' açıklaması
Fahiş fiyatlarıyla gündeme gelmişti... Bakan Ersoy açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren bedava
Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki
30 Haziran 2020 Salı 08:34:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 08:34:00

Ayasofya için tarihi hafta!

ABONE OL

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapacak.

Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016 yılında Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü. Dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapılmasını kararlaştıran 10. Daire, duruşmada davayı görüşecek, davacı derneğin iddialarını dinleyecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER