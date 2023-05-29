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29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde İstanbul'un fethi için mevlit okutuldu

Kaynak: AA

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İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duasını etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, öğle namazının ardından sona erdi.

Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıl dönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : istanbul valiliği ayasofya camii istanbulun fethi mevlit
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