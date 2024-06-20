Ayasofya Camii'nin artık dijital ikizi var! Yıkılsa dahi aslına uygun yapılabilecek

YENİ NESİLLERE AKTARILACAK



537 yılından beri ayakta olan Ayasofya Camii'nin 'Bütüncül Planı' tamamlandı. Her santimetrekaresi taranan yapının dijital ikizi çıkarıldı ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere arşivlendi.

Böylece olası bir İstanbul depreminde Ayasofya tamamen yıkılsa bile, yeniden aynı şekilde inşa edilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Şengül Koncagül, yapılan çalışmaları anlattı:

BEYAZIT MİNARESİ HASSAS



"Bugüne kadar yapılmış projeler, tezler, kitaplar da veri tabanına eklendi. İkinci aşamada yapının statik modellemesinin yapılarak deprem hasarlarının neler olabileceğinin öngörülerek, önlem almaya çalışacağız. Şu anda Beyazıt Minaresi, en çabuk hasar alabilecek yapı olarak tespit edildi. Kubbeler için de olası hasarlar tespit ediliyor ve yapılacak müdahaleler belirleniyor."

BÜTÜN ÖZELLİKLERE SAHİBİZ



"Duvardaki boşluğundan, kubbesindeki çatlağından yapılan mozaiklerin durumundan, zeminine kadar bilgi sahibi olup, bu bilgiler ışığında tarihi dokusunu, özelliğini bozmadan, üstün yapısına zarar vermeden yapıldığı yıldan bugüne kadar ki halini korumak için, en ince ayrıntılarıyla çalışma yapıyoruz. Projeden elde edilen verilerle yapıyı üçüncü büyük onarıma almış olacağız."



Ulusal veri sistemi kullanılarak oluşturulan dijital ikiz sayesinde, tarihi yapı gelecek kuşaklara aktarılmış olacak.