“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”
Kaynak: IHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerine yer verdi.
Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır...#AyasofyaCamii pic.twitter.com/mjHzckWshr— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 30, 2023
- “Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”
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