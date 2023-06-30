VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”
Menderes'teki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
PSG'ye ırkçılık şoku: Teknik Direktör Galtier gözaltına alındı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci defa protesto edildi
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz, hayatını kaybetti
Kişinev Havalimanı'nda, bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
30 Haziran 2023 Cuma 23:39:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 23:39:00

“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”

Kaynak: IHA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Ayasofya Camii AK Parti Ömer Çelik
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Nişanladılar

Nişanladılar
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX