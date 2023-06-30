“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”

“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerine yer verdi.