Ayasofya Camii önünde provokasyon yapmıştı: Türkiye'ye girişi yasaklandı!
Kaynak: AA
Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" diyerek paylaşım yaptı. Büyük tepki çeken olayın ardından Yunan sosyal medya fenomeninin Türkiye'ye girmesi yasaklandı.
İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken kişi hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
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