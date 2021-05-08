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08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:43:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:44:00

Ayasofya Camii mahyasına kavuştu! Işığını Vali Yerlikaya yaktı

Kaynak: DHA

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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahyanın ışıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı.

Ayasofya Camii, İstanbul Valiliği'nin girişimi ile Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecine de tanıklık ederek Osmanlı geleneği mahya sanatının son temsilcisi olan ve "göklere yazı yazan usta" olarak tanınan Kahraman Yıldız'la birlikte mahyalara ampul taktı. Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı" dedi.

Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta'ya çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki 'La ilahe illallah' yazısıyla da İstanbul'umuzu aydınlatacak" diye konuştu.

"MAHYA IŞIKLARIMIZ İSTANBUL SEMALARINA EN GÜZEL ŞEKİLDE YANSIYOR"

Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya Camii'ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor" şeklinde konuştu. Kadir Gecesi'ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, "Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ayasofya Camii istanbul valiliği mahya ali yerlikaya
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