Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor

Ayamama Deresi'nin Halkalı ve Yenibosna kısımlarındaki kirlilik nedeniyle çevreye kötü koku yayılıyor.

Fabrikalar ve yerleşim yerlerinden dereye karışan atık suların, suyun rengini tamamen değiştirdiği görülüyor.

Kimyasal maddelerin karıştığı Ayamama suyunun bazı yerlerinde köpürme gözlenirken tehlike saçan dere çevresinde kuşların buradan su içip beslenmeye çalıştığı gözleniyor.

ISLAH ÇALIŞMALARININ GEÇEN YIL BİTECEĞİ AÇIKLANMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılında Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinden geçen Ayamama Deresi'nin ıslah edilme çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da derenin ıslah çalışmalarını ve çevre düzenlemesini 2022 yılında tamamen bitirmeyi planladıklarını ifade etmişti.

Ayamama üzerinde ıslah çalışmalarını sürdüren İBB'nin "Ayamama Yaşam Vadisi Projesi ile derenin etrafına yaşam vadisi kurularak kente 1 milyon metrekare alan kazandırılacağı belirtilmişti.

BELEDİYE YAŞAM VADİSİ PROJESİ'Nİ DUYURMUŞTU



İBB'nin internet sitesinde 14 Mayıs 2021'de yer alan duyuruda, İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olarak gösterilen Yaşam Vadisi Projesi kapsamında Ayamama Deresi'nin ıslahının yapıldığı, çevresine yaşam vadisi kurma çalışmalarına başlandığı aktarılmıştı.

Bu proje tamamlandığında Marmara Denizi'ne kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolunun da kentlilere kazandırılacağı açıklanmıştı.