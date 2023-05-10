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10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:03:00

Ayakları Yere Basmayan Tek Festival TEKNOFEST'in Tam Bağımsız Türkiye Marşı da Dillerden Düşmüyor

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atarak yine muhteşem bir festivali geride bıraktı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, tam bağımsız ve teknoloji geliştiren bir Türkiye için milyonlarca gencin aynı duygularla bir araya gelerek oluşturduğu TEKNOFEST kuşağı başarılı ve örnek çalışmalarıyla geleceğimiz için ışık oldu.

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, bilim şovları ve hepsi birbirinden güzel etkinlikleriyle milyonların kalbinde taht kurdu. Cumhuriyetin 100. yılında heyecan ve coşkunun bir an olsun eksilmediği, 5 gün süren festivalde geçmişini ve geleceğini tam bağımsız Türkiye vurgusuyla anlatan yeni marşı ise ziyaretçilerden tam not aldı. Festivale katılan binlerce kişi büyük bir gururla "TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye marşını" hep birlikte söyledi.

TEKNOFEST Tam Bağımsız Türkiye Marşı

Tam Bağımsız Türkiye

Vazgeçer miyiz hiç senden?

Dillere destan aşkımızdan

Yitik Sevdamızdan

TEKNOFEST'ler göreceğiz

Milyon milyon geleceğiz

Gençlerle omuz omuza

Zaferlere ereceğiz

Göklerde Kızılelma

Anadolu sularda

Togg çıktı yollara

Şimdi de sende sıra

Biz TEKNOFEST'le büyüdük

Göklere yürüdük

Heyecanın gördük

En zirvesini de

Şimdi sıra sende

Hayal et birlikte

Geliyor işte

Tam Bağımsız Türkiye.

Etiketler : Tam Bağımsız Türkiye TEKNOFEST TEKNOFEST Tam Bağımsız Türkiye Marşı
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