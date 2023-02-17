Ayağını oynattı kurtuldu

Umutların tükenmeye başladığı anda Kahramanmaraş'tan gelen haber herkesi sevince boğdu. 11 gün enkazda kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, madencilerin 'domuz damı' yöntemiyle kurtarıldı.

Asrın felaketinde 11. gün... Kahramanmaraş'ta ümitlerin tükendiği anda, maden işçileri, AFAD ve Sakarya İtfaiyesi, Atabey Apartmanı'nda bir ses duydu. JAK ekiplerinin de katıldığı çalışmada 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları genç kız, UMKE ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Genç kızın yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşadı.

KARDEŞİ DE ENKAZDA

Aleyna'nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken kardeşinin de enkazda olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Aleyna'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi, "Ayağını kaldırınca görülmüş" ifadelerini kullandı. Enkazda çalışan madencilerden biri ise "Hep bölgeden birinin çıkacağını biliyorduk. Şükür birini çıkardık. Enkaz kontrol edilirken fark edildi" dedi.

HİÇ ÜMİDİMİZİ KESMEDİK

Aleyna'nın ailesi de "Hiç ümidi kesmedik, kızımızı kurtaran ekip için ne söylesek az" dedi. Genç kızın yakını Bünyamin Hacıbebekoğlu, "Allah razı olsun milletimizden, devletimiz var olsun. Kızımız artık aramızda" dedi. Dilovası Belediyesi ekibinden Mehmet Durak da "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir can kurtarmak için canımı vermeye geldim. Kızımız çıktı. Bu sevinç bize yeter" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN ALEYNA TELEFONU

Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez'in teyzesiyle telefonda görüşerek, genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül ve babası Cengiz Ölmez için aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" temennisinde bulundu. Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.

DOKTORLARI ŞAŞIRTTI: VÜCUT FONKSİYONLARI NORMAL

Depremden 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumu doktorlarını şaşırttı. Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi. Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in şu bilgileri verdi:

İNANILMAZ BİR OLAY

"İnanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarının ve böbreklerinin bozulmaması bizi çok şaşırttı. 10 günden sonra hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Biraz travma var. Travmanın etkileri nedeniyle bu ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları ve organları iyi..."

BERAT, KURTARICI AĞABEYLERİYLE BULUŞTU

Adıyaman'da, enkazdan 207 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Berat Yücel, ziyaretine gelen kurtarma ekibinden kuru fasulye istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Berat'ı saatler süren çalışmalar sonuncunda kurtaran AFAD ekipleri, "Berat sen bizim umudumuz oldun, bize en güzel sevgililer günü hediyesi oldun. Bizden ne istiyorsun" diye sordu. Mutluluğunu dile getiren Berat da kuru fasulye istediğini iletti.

ENKAZ ALTINDA 11 GÜN BESLEDİĞİ İNEK KURTARILDI

Adıyaman Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır, üstü ev olan binaları depremde yıkıldı. Kendileri hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları enkazda kaldı. 'Bircan' isimli ineğini 11 gün boyunca enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyen Birgül Tuncay, yetkililerin yardımıyla dün ineğinin kurtulmasını sağladı.

MEZARI KAZILMIŞ BEKLENİYORDU

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında çalışmalarını sürdüren Bursa AFAD, UMKE ve JAK ekipleri bir ses duyulması üzerine çabalarını yoğunlaştırdı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 30 yaşındaki Neslihan Kılınç'a ulaşıldı. Hummalı çalışma sonrasında enkazdan 258 saat sonra Neslihan Kılınç'ın sağ olarak kurtarılması büyük sevinçle karşılandı. Eniştesi, Neslihan Kılıç'ın mezarının kazıldığını belirterek gözyaşlarını tutamadı. Deprem bölgesinde yakınlarından haber bekleyen Muhammed Ali Kılınç da, önceki gün "Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3'üncü günü geldim. 10'uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu" şeklinde konuşmuştu.