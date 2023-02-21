Ay Yıldızla İyileşecekler

Uzuvlarını kaybederek enkaz altından çıkan genç sporcular Ampute takımlarına katılarak spor hayatlarına devam etmek istiyor. Depremzedelerin bu çağrılarına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, sessiz kalmadı ve onlara milli forma götürdü.

YÜREKLERE DOKUNMAYA DEVAM

Deprem felaketinin ardından, depremzedelerin yaşadıkları yüreklere dokunmaya devam ediyor. Uzuvlarını kaybederek enkaz altından çıkan genç sporculardan bazıları hayatlarına Ampute takımlarına katılarak spor yaparak devam etmek istiyor. Depremzedelerin bu çağrılarına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, sessiz kalmadı ve sporcu depremzedelerle görüştü. Çakmak'ın ilk durağı depremde bacağını kaybeden 19 yaşındaki Zeynel Abidin Delice oldu.

FORMAYI İYİLEŞİNCE GİYECEĞİM

Adıyamanspor amatör takımında oynayan Zeynel Abidin Delice ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Osman Çakmak "Abidin'e Milli Takım formasını hediye ettim. O da, 'Şimdi değil, iyileşince giyeceğim' diyerek formayı başucuna astı." Bir sonraki durağı Hatay'da depreme yakalanan ve sol kolu kesilerek enkaz altından çıkarılan 20 yaşındaki Alperen Yılmaz oldu. "Ampute takımında sporcu olabilir miyim?" diyen Alperen'e Çakmak, 'Yaşın çok genç inşallah uzun yıllar hem camiaya hem bize hizmet edersin' dedi.

Alperen Yılmaz, 'Bana 1 yıl müsaade edin, 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda olacağım' sözünü verdi.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Bu yarayı birlikte saracağız. Gün birlik ve beraberlik olma günü. Gün empati kurma günü" ifadelerini kullandı. ORÇUN ÖZATEŞ