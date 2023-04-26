Avusturya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yarın oy kullanılacak

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Ceyhun, yarından itibaren Avrupa'da ve aynı şekilde Avusturya'da "seçim günü" olduğunu belirterek, "27 Nisan'dan itibaren buradaki seçmenlerimiz, Avusturya'daki seçmenlerimiz, ama hemen belirteyim Avusturya dışından da Avrupalı seçmenler gelirse veya yurt dışı seçmenler gelirse Avusturya'da oy verme olanağına sahipler." ifadesini kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Hırvatistan, Slovenya ya da Slovakya'dan da Avusturya'daki sandıklarda oy kullanabileceği bilgisini paylaşan Ceyhun, "Seçmenler, 27 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarımızda oy verme hakkına sahipler." dedi.

Ceyhun, sandıkların bulunduğu binalarda belirlenen oy verme sürelerine ilişkin esnek olunacağını, oy verme işleminin saat 21.00'de sona ermesine rağmen eğer dışarıda oy vermek için bekleyen vatandaşlar varsa onların da oy kullanmalarına imkan tanınacağını dile getirdi.

AVUSTURYA'DA 3 ŞEHİRDE İLK DEFA SANDIK KURULACAK



"Avusturya'da bir ilk olarak 29-30 Nisan ve 1 Mayıs'ta Innsbruck, Graz ve Linz kentlerinde de oy verme imkanı var." diyen Ceyhun, bu şehirlerde ya da buralara yakın yerlerde yaşayan vatandaşların belirlenen bu 3 günde 09.00-18.00 saatlerinde oy verebileceklerini, bu kolaylığın sağlanmasıyla söz konusu bölgelerde yaşayanların Viyana ya da diğer başkonsolosluklara gelmelerine gerek kalmayacağını aktardı.

Ceyhun, "Benim Büyükelçileri olarak Avusturya'da yaşayan vatandaşlarıma çağırım; lütfen demokratik hakkınızı değerlendirin. Oy, demokraside vatandaşın sahip olabileceği en değerli haktır. Seçmen olan tüm vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum; lütfen size sunduğumuz bu çok geniş olanakları değerlendirerek ülkemizin geleceğinin belirlenmesinde oyunuzla söz sahibi olun." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya'da yarın başlayacak oy verme sürecine ilişkin Viyana Başkonsolosluğunda, hafta içi 5, hafta sonu 8 sandık vatandaşların hizmetine sunulurken, Bregenz ve Salzburg'da hafta içi 2, hafta sonu 3 sandık olacak.

Ülkede ilk defa sandık kurulacak Linz'de 5, Graz ve Innsbruck kentlerin de üçer sandık seçmenleri bekleyecek.