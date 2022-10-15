Avusturya, Almanya ve Malta'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı
Kaynak: AA
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın'da meydana gelen trajik maden kazasından yakınlarını kaybedenlere en içten taziye dileklerimizi ve düşüncelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi
Kurtarma çalışmalarının başarıyla sürmesi temennisinde bulunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.
- Almanya
Almanya Dışişleri Ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.
- Malta
Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Twitter hesabından, maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.
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