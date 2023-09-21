Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi
Kaynak: TRT Haber
Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni belirlenen tarifeye göre, büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2 bin 300 lira olarak uygulanacak.
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 3 bin 600 lira olarak fiyatlanacak. Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.
Tüketici Mahkemelerinde kredi taksit veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 8 bin 700 lira, tahliyeye ilişkin icra takiplerinin ücreti ise 7 bin 400 lira oldu.
Bu arada arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti de güncellendi.
- CHP'li Kılıç ‘ek bütçe'yle bira festivaline gitmiş!
- Soykırıma karşı Türk insanlığı
- Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
- Almanya'daki büyük vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı! Soygunun kilit ismi 'Blondi-sarışın'
- Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi
- Nasreddin Hoca'dan duyarlı etkinlik