Avrupa'ya Yunanistan tepkisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliğine tepki göstererek, "Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...
Enerji ve tahıl krizinin ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye diplomasi ile önemli bir konuma geldi
Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var
(Avrupa'ya Yunanistan tepkisi!) Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor
AB vizyon üretemezken Türkiye barış için kilit rol oynuyor
Gıda krizi Türkiye'nin girişimleri sonucu önlendi
Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyveleri tüm süreçlere katkı sağlıyor. KIZILELMA'nın 18 dakika süren uçuşu dünyada oyun değiştiren bir tablonun Türkiye'den çıkacağını göstermişti
Balkanlarla ilişkilerimiz organiktir. Hiçbir Avrupa ülkesi bunu sorgulayamaz
(6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası) Bu insanlık dışı bir eylemdir. Kim olduğu hiç önemli değil. Buna şahit olan herkes hesap vermelidir
(Afganistan'da kız öğrencilerine eğitim yasağı) Böyle bir şeyin insanlık değerleri açısında kabul edilmesi mümkün değildir
(Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul açıklaması) Konu iyice arabesk filmlerin konusuna benzedi. Henüz kendi meselelerini çözemiyorlar
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