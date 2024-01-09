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Avrupa'nın zirvesine oturdu! İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı
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09 Ocak 2024 Salı 21:48:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 21:48:00

Avrupa'nın zirvesine oturdu! İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Etiketler : havalimanı yoğunluğu yolcu trafiği uçuş yoğunluğu İstanbul
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