Avrupa'nın ortasında ''tanımlanamayan cisim'' alarmı! NATO, teyakkuza geçti

Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

- "NATO, TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO'nun müttefiki Polonya ile dayanışma ve temas içerisinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO, teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI KUKULA: HAVA SAHAMIZI RUS FÜZESİ İHLAL ETTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ise eldeki veriler ışığında Polonya hava sahasının bir Rus füzesi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Gece boyunca Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin rotasını takip ettiklerini bildiren Kukula, "Tarafımızca takip edilen füze hava sahamızı terk etti. Bu hem biz hem de müttefiklerimizce teyit edildi. Acaba bir teknik hata meydana gelmiş olabilir mi diye karada da füzenin rotası boyunca muhtemel kalıntılar arayacağız" şeklinde konuştu.

Wieslaw Kukula ayrıca, Rus füzesinin Polonya hava sahasını 40 km derinliğinde ihlal ettiğini, 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra da Polonya hava sahasını terk ettiğini ifade etti.

Öte yandan Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait Ch-22 ya da Ch-101 seyir füzesi olduğu aktarıldı.