VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, Han Yunus'taki işgalinin kapsamını genişletti
Balıkesir'de 123 düzensiz göçmen yakalandı
2023'ün son işlem günü: Borsa yükselişle kapandı!
Avrupa'nın ortasında ''tanımlanamayan cisim'' alarmı! NATO, teyakkuza geçti
İlk sırada Türkiye var: Kosova ile ticaret hacminde büyük artış
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Teröristler etkisiz hale getirildi
29 Aralık 2023 Cuma 19:54:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 19:54:00

Avrupa'nın ortasında ''tanımlanamayan cisim'' alarmı! NATO, teyakkuza geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan, uçan bir nesne'nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun teyakkuz halinde olduğunu belirtirken Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula, “Hava sahamızı Rus füzesi ihlal etti” açıklamasında bulundu.

Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

- "NATO, TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO'nun müttefiki Polonya ile dayanışma ve temas içerisinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO, teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI KUKULA: HAVA SAHAMIZI RUS FÜZESİ İHLAL ETTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ise eldeki veriler ışığında Polonya hava sahasının bir Rus füzesi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Gece boyunca Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin rotasını takip ettiklerini bildiren Kukula, "Tarafımızca takip edilen füze hava sahamızı terk etti. Bu hem biz hem de müttefiklerimizce teyit edildi. Acaba bir teknik hata meydana gelmiş olabilir mi diye karada da füzenin rotası boyunca muhtemel kalıntılar arayacağız" şeklinde konuştu.

Wieslaw Kukula ayrıca, Rus füzesinin Polonya hava sahasını 40 km derinliğinde ihlal ettiğini, 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra da Polonya hava sahasını terk ettiğini ifade etti.

Öte yandan Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait Ch-22 ya da Ch-101 seyir füzesi olduğu aktarıldı.

Etiketler : Polonya Rus füzesi ihlali NATO teyakkuzu
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX