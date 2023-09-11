VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fas'ta deprem felaketi: Can kaybı artıyor
Bakan Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi belli oldu
İsrail: Filistinlilerle diyalog halindeyiz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Binali Yıldırım'ı kabul etti
FOX TV'den yine taciz haberciliği! 9 ay sonra aynı skandala imza attılar
11 Eylül 2023 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 17:02:00

Avrupa'nın en iyisi: İstanbul Havalimanı 3 ödülün sahibi oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından, İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden verildi.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından, 40 milyon yolcu üstü kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" unvanlarına layık görüldü.

AA'da yer verilen habere göre, Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Eylül 2023 tarihlerinde Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlenen Uluslararası Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Global Zirvesi kapsamındaki ödül töreninde İstanbul Havalimanı, üç kategorideki ödüllerin sahibi oldu.

Havalimanlarında 40 milyon yolcu üstü kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı adına ödüller, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsunlu, havalimanı yönetimi olarak, yolculara kendilerini değerli hissettirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Samsunlu, hedeflerinin, 12 ay içerisinde 3'üncü seviyeye yükseldikleri müşteri deneyimi akreditasyonunda zirve olan 5'inci seviyeye en kısa sürede ulaşmak olduğunu dile getirerek, "Paydaşları olan ve küresel aktarma merkezi vasıflı havalimanlarında bunu başarmak hayli zor olabilir ancak başarabileceğimize inancım tam. Hedefimize doğru ve emin adımlarla yürümek için İGA olarak, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketimiz THY, DHMİ ve tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve kapsamında düzenlenen bir panele de konuşmacı olarak katılan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, kapasite konusundaki avantajının yanı sıra perakende karması, dinlenme alanları, yeme-içme çeşitliliği, havalimanı müzesi ve sergi alanları gibi kültür, sanat ve eğlence olanakları sayesinde yolcu memnuniyetinde daha da öne çıktığını belirtti.

Etiketler : İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA ÖDÜL
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Barbie stili

Barbie stili
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX