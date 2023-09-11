Avrupa'nın en iyisi: İstanbul Havalimanı 3 ödülün sahibi oldu

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından, 40 milyon yolcu üstü kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" unvanlarına layık görüldü.

AA'da yer verilen habere göre, Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Eylül 2023 tarihlerinde Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlenen Uluslararası Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Global Zirvesi kapsamındaki ödül töreninde İstanbul Havalimanı, üç kategorideki ödüllerin sahibi oldu.

Havalimanlarında 40 milyon yolcu üstü kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı adına ödüller, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsunlu, havalimanı yönetimi olarak, yolculara kendilerini değerli hissettirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Samsunlu, hedeflerinin, 12 ay içerisinde 3'üncü seviyeye yükseldikleri müşteri deneyimi akreditasyonunda zirve olan 5'inci seviyeye en kısa sürede ulaşmak olduğunu dile getirerek, "Paydaşları olan ve küresel aktarma merkezi vasıflı havalimanlarında bunu başarmak hayli zor olabilir ancak başarabileceğimize inancım tam. Hedefimize doğru ve emin adımlarla yürümek için İGA olarak, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketimiz THY, DHMİ ve tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve kapsamında düzenlenen bir panele de konuşmacı olarak katılan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, kapasite konusundaki avantajının yanı sıra perakende karması, dinlenme alanları, yeme-içme çeşitliliği, havalimanı müzesi ve sergi alanları gibi kültür, sanat ve eğlence olanakları sayesinde yolcu memnuniyetinde daha da öne çıktığını belirtti.