Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.

Buna göre 20 AB ülkesi şu ana kadar 29 arama kurtarma ekibi ve 5 tıbbi ekip göndermek için harekete geçti. Bu ekiplerin toplam 1485 kişi ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğu bildirildi.

Ekiplerin bir kısmının Türkiye'ye vardığı ve deprem bölgesinde çalışmalara başladığı hatırlatıldı.

Ayrıca, AB'nin arama kurtarma ve tıbbi ekipler dışında çadır, battaniye, ısıtıcı gibi malzemeler de göndereceği belirtildi. Bu malzemeleri göndermek üzere Almanya, Litvanya ve Slovenya'nın çalışma yaptığı ifade edildi.