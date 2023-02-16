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16 Şubat 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 18:26:00

Avrupa'daki Türk topluluklarının deprem yardımları sürüyor

Kaynak: AA

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İsviçre'deki Türk toplumundan Türkiye'deki depremzedelere yapılan yardımların Türkiye'ye sevkiyatı başladı.

İsviçre'deki Türk toplumunun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için topladığı yardımların Türkiye'ye sevk edilmesine başlandı.

Batı İsviçre'deki pek çok Türk derneğinin yardımların ilk bölümü Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu ve Cenevre Müslüman Cemaati Vakfı çatısı altında bugün yola çıktı.

Yaklaşık 100 paletlik (20 tona yakın) yardım malzemeleri, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşındı.

Yardımların, Cenevre Havalimanı'nda uçağa yüklenişi sırasında Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, dernek temsilcileri ve THY yetkilileri de hazır bulundu.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elim deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yardımlar konusunda Batı İsviçre'deki Türk vatandaşları ve derneklerine teşekkür eden Özkan, "İlk günden itibaren büyük bir dayanışma ruhuyla çok büyük miktarda malzeme topladılar. Başkonsolosluk olarak, THY ile birlikte bu malzemelerin Türkiye'ye en hızlı şekilde ulaşması için çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün ilk partiyi Türkiye'ye gönderiyoruz ama bu bir başlangıç, yardım çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bir nebze de olsa ihtiyaç sahibi depremzedelerin acılarını hafifletecektir." dedi.

Özkan, bugün 100 palet kadar acil ihtiyaç malzemelerinin yola çıktığını belirterek halihazırda stokta 600 palet kadar yardım malzemesinin bulunduğunu ve bunların Türkiye'ye gönderilmesinin devam edeceğini kaydetti.

İsviçre'nin diğer bölgelerinde yaşayan Türklerin yardım malzemeleri, Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar koordinasyonunda Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor.

Etiketler : deprem İsviçre asrın felaketi

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