Avrupa'daki futbol kulüplerinden depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başsağlığı dileyen kulüplerden İspanya temsilcisi Barcelona, "Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ise "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen birkaç saat önce meydana gelen depremin haberini üzüntüyle öğrendik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, bu felaket nedeniyle derin üzüntü yaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm yaraların hızla sarılması için dua ediyoruz." mesajını paylaştı.

İngiltere'nin Liverpool takımı, AFAD'ın depremden etkilenen iller için yayımladığı acil iletişim numaralarını paylaşarak, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, bu büyük depremden etkilenenlerle..." şeklinde görüş belirtti.

Manchester City de "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yardım bekleyen vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz." mesajını yazdı.